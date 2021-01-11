Сьогодні, 11 січня, невідомі розбили скло павільйону на кінцевій трамвайній зупинці, що на вул. Вернадського на Сихові. Керівництво «Львівелектротрансу» звернулося у поліцію.

Як розповіла ZAXID.NET речниця «Львівелектротрансу» Ольга Мельник, факт вандалізму виявив близько 7 ранку ревізор служби безпеки руху. Директор ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо за фактом хуліганства написав заяву до поліції.

Розбите скло на зупинці помітили вранці 11 січня (фото «Львівелектротрансу»)

Попри ранкову годину-пік свідків хуліганства не зафіксовано. Також вандали не потрапили на камери спостереження, оскільки, як повідомив ZAXID.NET керівник управління безпеки міста Юрій Діль, біля цієї кінцевої зупинки немає камер міського Центру безпеки.

Зловмисників встановлюватиме поліція.