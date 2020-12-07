Жінці було 78 років

Поліція Львівської області шукає свідків загибелі 78-річної жінки на трамвайних коліях. Інцидент трапився на зупинці «Дитяча поліклініка», що на просп. Червоної Калини.

Ввечері 5 грудня на проспекті Червоної Калини загинула жінка, що впала на трамвайні колії й від отриманих травм померла. У поліції перевіряють різні версії загибелі жінки, в тому числі і наїзд трамвая №8, що рухався в напрямку центру. Ним керував 47-річний мешканець Львова У ЛКП «Львівелектротранс» уточнили, що жінка вийшла на зупинці «Дитяча поліклініка» і, не втримавши рівновагу, впала на колію.

Для перевірки версій призначили експертизи. Поліцейські просять усіх очевидців відгукнутися та на оперативну лінію 102 та дати свідчення.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у галузі транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. У «Львівелектротранс» проводять службове розслідування.