На тролейбусній зупинці у Львові помер 67-річний чоловік
Чоловіку стало зле під час руху тролейбуса
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, сьогодні, 20:320
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Інцидент трапився поблизу пл. Кропивницького
У Львові під час руху тролейбуса №32 помер 67-річний чоловік. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі ЛКП «Львівелектротранс».
Інцидент трапився ввечері 6 грудня. Тролейбус №32 рухався у напрямку кінцевої зупинки біля ЛНУ імені Івана Франка. Доїжджаючи з вулиці Тобілевича до зупинки «пл. Кропивницького», водій тролейбуса у дзеркалі огляду побачив чоловіка, якому стало погано.
Він негайно викликав медиків швидкої допомоги. Прибувши на місце, лікарі вже констатували смерть. За попередньою інформацією від родичів, до цього часу 67-річний чоловік уже двічі переніс інфаркт.
Обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції.
Зазначимо, що тролейбус №32 курсує від ЛНУ імені Івана Франка до вул. Суботівської.
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