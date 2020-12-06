Інцидент трапився поблизу пл. Кропивницького

У Львові під час руху тролейбуса №32 помер 67-річний чоловік. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі ЛКП «Львівелектротранс».

Інцидент трапився ввечері 6 грудня. Тролейбус №32 рухався у напрямку кінцевої зупинки біля ЛНУ імені Івана Франка. Доїжджаючи з вулиці Тобілевича до зупинки «пл. Кропивницького», водій тролейбуса у дзеркалі огляду побачив чоловіка, якому стало погано.

Він негайно викликав медиків швидкої допомоги. Прибувши на місце, лікарі вже констатували смерть. За попередньою інформацією від родичів, до цього часу 67-річний чоловік уже двічі переніс інфаркт.

Обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції.

Зазначимо, що тролейбус №32 курсує від ЛНУ імені Івана Франка до вул. Суботівської.