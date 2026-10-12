На Київщині директора благодійного фонду викрили на привласненні грошей

На Київщині викрили директора благодійного фонду ветеранів морської піхоти на привласненні внесків. Про це у понеділок, 12 жовтня, повідомили Київська обласна прокуратура та Нацполіція. За даними «Української правди», йдеться про благодійний фонд «Штурм» та його директора Юрія Микуляка.

За даними правоохоронців, із червня 2022 року до березня 2026 року фонд отримав понад 15,4 млн грн фінансової допомоги та благодійних внесків. Із цих коштів директор переказував на власні рахунки понад 3 млн грн під виглядом представницьких, господарських та виробничих витрат. Слідчі встановили, що 1 млн 665 тис. грн він привласнив і використав на власні потреби, зокрема для погашення кредитів, купівлі одягу та замовлення їжі. Крім того, понад 53 тис. грн директор перерахував дружині.

Правоохоронці повідомили директору фонду про підозру у привласненні коштів благодійної організації в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Прокуратура клопотала про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак суд відпустив його на поруки народного депутата України.

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Нагадаємо, у вересні 2025 року СБУ та Національна поліція викрили благодійний фонд, який привласнював 90% внесків, зібраних для Збройних сил України.