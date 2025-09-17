Затриманим загрожує до 7 років тюрми

Співробітники Служби безпеки України та Нацполіції викрили благодійний фонд, який розкрадав пожертви для Збройних сил. Про це у середу, 17 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними правоохоронців, затримані під виглядом волонтерів збирали кошти нібито на допомогу для українських військових на фронті. Однак слідство встановило, що на потреби бійців спрямовували лише 10% від зібраної суми, а решту учасники схеми привласнювали собі.

Злочинці діяли під виглядом благодійного фонду. Його заснував у Дніпрі місцевий рецидивіст, який перебуває під слідством за наркоторгівлю. До схеми чоловік залучив ще дев’ятьох людей, які для конспірації носили військову форму.

«При цьому лише двоє з учасників оборудки мали стосунок до військової служби (були ветеранами). Для збору пожертв фігуранти розосереджувались по різних містах, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки», – повідомили в СБУ.

Правоохоронці здійснили низку комплексних заходів у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському, під час слідчих дій вдалося затримани шістьох учасників схеми. Під час обшуків у затриманих вилучили комп’ютерну техніку, смартфони та чорнову документацію із доказами злочинів. Також слідчі виявили гроші, які злочинці зібрали як пожертви на ЗСУ. Спецслужба зазначає, що лише одним з епізодів правоохоронці задокументували розкрадання 556 тис. грн благодійної допомоги.

Керівнику фонду та пʼятьом його спільникам оголосили про підозри у незаконному використанні благодійної допомоги з меторю прибутку, вчинене за попередньою змовою групою під час воєнного стану. Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі та конфіскація майна.

«Окремо підкреслюємо, що це кримінальне провадження стосується лише одного благодійного фонду і не має звʼязку з іншими волонтерськими і благодійними організаціями України. СБУ високо цінує волонтерський та благодійний рух, який існує у нашій державі. Ми закликаємо громадян усіляко допомагати Силам безпеки та оборони, але бути уважними, щоб не потрапити у шахрайські схеми», – наголосили у СБУ.

Нагадаємо, у січні 2025 року на Львівщині викрили шахрайку, яка привласнила 765 тис. грн, які волонтер переказав їй, як передоплату за дрони для ЗСУ.