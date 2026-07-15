Попрощатися із загиблими прийшли понад дві сотні людей

У селі Калинівка Київської області в середу, 15 липня, поховали братів Максима та Романа Мосейчуків, яких, за версією слідства, викрали та вбили військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади. Попрощатися із загиблими прийшли понад дві сотні людей – рідні, друзі, побратими та жителі громади. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Максим і Роман були двома з трьох синів у родині Мосейчуків. Їхній батько, який також служив у війську, загинув під час боїв поблизу Куп'янська. Сам Максим був гранатометником Національної гвардії України, брав участь в обороні Києва у перші дні повномасштабного вторгнення, а після загибелі батька завершив службу.

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Нагадаємо, напередодні, 14 липня, суд обрав запобіжний захід командиру 155-ї окремої механізованої бригади Станіславу Лучанову, якого слідство вважає організатором убивства братів. Його заарештували на два місяці. Загалом у кримінальному провадженні фігурують дев'ятеро військовослужбовців 155-ї ОМБр. Усім їм правоохоронці повідомили про підозру.

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За версією слідства, у ніч з 27 на 28 червня чоловіків вивезли до іншої області та згодом вбили. Повідомлення про зникнення братів надійшло до поліції Київщини 3 липня, а вже 9 липня їхні тіла знайшли у лісосмузі на території Полтавської області. Під час огляду експерти зафіксували на тілах братів численні вогнепальні поранення. За даними поліції, сім’я Лучанова періодично висловлювала невдоволення шумом від мотоциклів та музики.