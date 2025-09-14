На Київщині відновили залізничне сполучення після вибухів у потязі
Пасажирів попереджають про можливі затримки поїздів, які вже перебувають у дорозі
До теми
Залізничники відновили пошкоджену внаслідок вибуху залізничну інфраструктуру на дільниці Васильків-1 – Боярка. Про це повідомило АТ «Укрзалізниця» увечері неділі, 14 вересня.
«Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи виконано у надстислі терміни. Вечірні пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Наразі на дільниці вони будуть рухатися за допомогою тепловозів, адже відновлення контактної мережі ще триває», – йдеться в повідомленні.
У компанії попередили про можливі затримки поїздів, які вже перебувають у дорозі. Тому пасажирів просять стежити за інформацією на сайті.
Починаючи від ранку 15 вересня приміські поїзди між Києвом та Васильковом курсуватимуть через Боярку без обмежень.
Нагадаємо, уночі 14 вересня внаслідок вибуху у вагоні потяга, який перевозив військовий вантаж, було пошкоджено залізничну інфраструктуру на ділянці в районі міста Боярка. Постраждалих унаслідок вибуху немає.
Через інцидент рух залізничними коліями зупинили, а три вагони відчепили. На місці події працювали рятувальники та залізничники. За даними Генштабу, причину детонації встановить службова перевірка.