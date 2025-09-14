Роботи з укладання рейок на пошкодженому залізничному перегоні в Боярці

Залізничники відновили пошкоджену внаслідок вибуху залізничну інфраструктуру на дільниці Васильків-1 – Боярка. Про це повідомило АТ «Укрзалізниця» увечері неділі, 14 вересня.

«Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи виконано у надстислі терміни. Вечірні пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Наразі на дільниці вони будуть рухатися за допомогою тепловозів, адже відновлення контактної мережі ще триває», – йдеться в повідомленні.

У компанії попередили про можливі затримки поїздів, які вже перебувають у дорозі. Тому пасажирів просять стежити за інформацією на сайті.

Починаючи від ранку 15 вересня приміські поїзди між Києвом та Васильковом курсуватимуть через Боярку без обмежень.

Нагадаємо, уночі 14 вересня внаслідок вибуху у вагоні потяга, який перевозив військовий вантаж, було пошкоджено залізничну інфраструктуру на ділянці в районі міста Боярка. Постраждалих унаслідок вибуху немає.

Через інцидент рух залізничними коліями зупинили, а три вагони відчепили. На місці події працювали рятувальники та залізничники. За даними Генштабу, причину детонації встановить службова перевірка.