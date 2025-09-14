Внаслідок надзвичайної ситуації затримуються майже 30 потягів

У ніч на неділю, 14 вересня, у Київській області сталася надзвичайна ситуація, внаслідок якої зазнала ушкоджень місцева залізнична інфраструктура. Через пошкодження залізниці затримується низка потягів – зокрема, які прямують на захід України, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

За даними голови Київської ОВА Миколи Калашника, уночі в області лунали вибухи, які не буди пов’язані з повітряною атакою росіян. Згодом голова ОВА уточнив, що надзвичайна подія сталася у Фастівському районі Київщини на залізниці. Деталей щодо події Калашник не розповів.

«Трьом жінкам надана медична допомога — гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці», – повідомив Калашник.

Внаслідок вибухів пошкоджена залізнична інфраструктура. Через це низка потягів прямує із затримками, деякі – тимчасово не курсуватимуть. Зазначається, що поїзд далекого сполучення будуть їхати в об’їзд ушкодженої ділянки через Миронівку та Коростень. Частину пасажирів потяга «Харків – Перемишль», який рухався тією ділянкою, доставили автобусами до Києва, а решта поїхала поїздом за зміненим маршрутом.

Відео з місця надзвичайної події на Київщині

У пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили, що через надзвичайну ситуацію є зміни в русі потягів козятинського та бердичівського напрямків. Крім того, поїзди фастівського напрямку будуть рухатися в об’їзд через станції Миронівка та Трипілля-Дніпровське.

На своєму сайті «Укрзалізниця» оприлюднила список потягів, які змінили маршрути та запізнюються. Серед них – потяги до Львова та заходу України. Низка поїздів запізнюються на кілька годин.

Які потяги затримуються через надзвичайну ситуацію на Київщині:

№139/140 Київ-Пас. – Кам'янець-Подільський (+4:10)

№89/90 Пшемисль Головний – Київ-Пас. (+4:07)

№125/126 Мукачево – Кременчук-Пас. (+4:07)

№129/130 Мукачево – Полтава-Півд. (+4:07)

№21/22 Харків-Пас. – Львів (+3:12)

№103/104 Краматорськ – Львів (+3:12)

№21/22 Львів-Харків – Пас. (+2:56)

№103/104 Львів – Краматорськ (+2:56)

№259/260 Чоп-Кременчук – Пас. (+1:51)

№141/142 Чернігів-Івано – Франківськ (+1:40)

№143/144 Суми – Рахів (+1:40)

№79/80 Дніпро – Головний-Львів (+1:35)

№119/120 Дніпро – Головний-Хелм (+1:19)

№715/716 Пшемисль Головний – Київ-Пас. (+1:13)

№111/112 Ізюм – Львів (+1:10)

№35/36 Одеса-Головна – Пшемисль Головний (+1:08)

№51/52 Київ-Пас. – Пшемисль Головний (+1:08)

№67/68 Київ-Пас. – Варшава-Всходня (+0:23)

№13/14 Солотвино-1 – Київ-Пас. (+0:22)

№9/10 Будапешт-Ньюгаті – Київ-Пас. (+0:20)

№1/2 Харків-Пас. – Ворохта (+0:17)

№19/20 Хелм – Київ-Пас. (+0:17)

№67/68 Варшава-Всходня – Київ-Пас. (+0:17)

№351/352 Київ-Пас. – Кишинеу (+0:12)

№743/744 Дарниця – Львів (+0:11)

№749/750 Відень Головний – Київ-Пас. (+0:07)

№81/82 Ужгород – Київ-Пас. (+0:06)

№127/128 Запоріжжя-1 – Львів (+0:05)

Доповнено 11:48. «Суспільне» з посиланням на Генштаб повідомило, що на Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, який перевозив військовий вантаж. Зазначається, що особовий склад не постраждав.

Через інцидент рух залізничними коліями зупинили, три вагони відчепили. На місці події продовжують ліквідовувати наслідки детонації. За даними Генштабу, причину детонації встановить службова перевірка.

Нагадаємо, у серпні на Закарпатті зійшов з рейок пасажирський потяг Запоріжжя – Солотвино. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. В «Укрзалізниці» повідомили, що причиною сходження міг стати «викид» рейки через аномальну спеку.