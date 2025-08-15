Обійшлося без постраждалих

У п’ятницю, 15 серпня, на Закарпатті зійшли з рейок три вагони поїзда №39/40 Запоріжжя – Солотвино. Обійшлося без постраждалих.

Як повідомили в «Укразалізниці», причиною сходження міг стати «викид» рейки через аномальну спеку.

«Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає. Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт. Усіх гарантовано довеземо», – зазначили в компанії.

Через роботи на колії приміський поїзд №6581 сполученням Королево – Батьово обмежать до станції «Виноградів», а пасажирів рейсу №84 Солотвино – Київ везтимуть об’їзним маршрутом.

Оновлено о 17:07. В Укрзалізниці повідомили, що три вагони з пасажирами вже вирушили до кінцевої станції «Солотвино». Рейс №84 з Солотвина до Києва вирушить за графіком у складі тих же трьох вагонів із подальшою пересадкою.