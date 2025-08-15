Потяги почнуть курсувати з 2 вересня

«Укразалізниця» призначила додаткові поїзди з Чопа до Кременчука та з Ясіні до Кропивницького. Нові потяги почнуть курсувати з 2 вересня.

Як повідомили в компанії 15 серпня, нові рейси вдалось призначити за рахунок оптимізації рухомого складу поїздів.

Поїзд №260/259 Чоп – Кременчук курсуватиме за таким розкладом.

виїзд з Чопа – по вівторках, пʼятницях та суботах о 14:24, прибуття до Кременчука о 13:33

виїзд з Кременчука – по середах, суботах та неділях о 14:18, прибуття до Чопа – о 12:45

Розклад поїзда №258/257 Ясіня – Кропивницький:

виїзд з Ясіні – по вівторках, пʼятницях та суботах о 14:55, прибуття до Кропивницького о 13:05.

виїзд з Кропивницького – по середах, суботах та неділях о 14:38, прибуття до Ясіні – о 13:18.

Квитки на ці потяги вже можна купити в касах залізничних вокзалів, на сайті та в застосунку «Укрзалізниці».