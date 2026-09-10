Через Львівщину до Умані масово їдуть паломники-хасиди

На пункті пропуску «Шегині – Медика» на українсько-польському кордоні спостерігають черги з паломників-хасидів. Вони прямують через Львівщину до Умані на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана.

Про черги повідомили очевидці, які перебували на пункті пропуску. Фото та відео зі скупченням паломників вони публікували у фейсбук-групі «Шегині (пішохідний перехід)».

Також це підтверджують ресурси, що відстежують ситуацію на кордоні. Зокрема, за даними сервісу «Накордоні», вранці 10 вересня перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» перебували близько 65 автомобілів, а орієнтовний час очікування становив майже сім годин.

На пункті пропуску «Шегині» утворилися черги з паломників-хасидів / Фото з телеграм-каналів

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До вечора черга все ще була / Фото Наталії Тирак

Як повідомляє «Суспільне Львів», на перетин кордону паломникам доводиться чекати по кілька годин. Після проходження контролю вони їдуть до Умані мікроавтобусами, спеціальними автобусами, приватними трансферами або таксі.

Паломники розповіли журналістам, що не відмовилися від поїздки через повномасштабну війну та загрозу російських обстрілів. Водночас вони звернули увагу на високу вартість дороги та подорожчання трансферу від кордону.

За даними речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, станом на 9 вересня до України вже в’їхали близько 17 тис. паломників-хасидів. В останні дні перед святом кількість іноземців, які прибувають організованими групами, зросла від кількох сотень до майже 8 тис. людей на добу.

Основний потік паломників наразі прямує через пункти пропуску на кордоні з Молдовою. Серед них – «Старокозаче». Напередодні цей пункт пропуску атакували російські дрони, унаслідок удару загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення, а роботу КПП тимчасово призупиняли. Згодом пункт пропуску відновив роботу.

Рош га-Шана у 2026 році розпочнеться ввечері 11 вересня і триватиме до вечора 13 вересня. Щороку хасиди з різних країн приїжджають до Умані, щоб зустріти юдейський Новий рік біля могили засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана.

Цього року українське МЗС закликало паломників утриматися від поїздки через загрозу російських обстрілів. У відомстві також попередили про недостатню кількість укриттів, можливі логістичні труднощі та навантаження на медичні заклади.