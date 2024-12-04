Ухилянти уклали фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю

На кордоні з Польщею львівські прикордонники виявили два псевдоподружжя. В обох випадках чоловіки одружились із жінками з інвалідністю II групи, щоб отримати підстави для виїзду за кордон.

Як розповіли у середу, 4 грудня, у Західному регіональному управлінні ДПСУ, у пункті пропуску «Краківець» прикордонники викрили 24-річного чоловіка та 23-річну жінку з Львівщини, які уклали шлюб, скоріш за все, без намірів створення справжньої сім'ї.

«Спочатку чоловік розповідав, що нібито везе свою дружину до Німеччини на лікування опорно-рухового апарату. Згодом з'ясувалося, що зовсім нещодавно він зробив пропозицію іншій дівчині, яка, після перетинання ним кордону, мала поїхати до нього», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Фіктивні подружжя не пропустили за кордон (фото ДПСУ)

А в пункті пропуску «Шегині» прикордонники викрили 44-річного уродженця Івано-Франківщини, який уклав шлюб із 57-річною землячкою з інвалідністю. У спілкуванні з прикордонниками чоловік не зміг дати відповіді на низку запитань: звідки його дружина родом та коли вона народилася. Чоловік мав намір виїхати до Чехії.

Про згадані факти прикордонники повідомили в поліцію, винуватцям загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення через держкордон (ст. 332 ККУ).