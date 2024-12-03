30-річний мешканець Самбірщини їхав за кордон з фіктивною та справжньою дружинами

У пункті пропуску «Смільниця» на кордоні з Польщею львівські прикордонники затримали 30-річного мешканця Самбірщини, який намагався виїхати за кордон, уклавши фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю. Разом із новим подружжям за кордон їхала і колишня дружина ухилянта.

Як розповіли у вівторок, 3 грудня, у Західному регіональному управлінні ДПСУ, 30-річний чоловік прямував увечері на виїзд з України. В авто з ним їхали дві жінки – колишня та нова дружини. Зʼясувалося, що чоловік, аби виїхати за кордон, уклав шлюб з 55-річною жінкою, що має інвалідність II групи. У Західному регіональному управління ДПСУ уточнили ZAXID.NET, що такою схемою намагався скористатися мешканець Самбірського району.

Коли ж він зрозумів, що його план не спрацював, спробував дати хабар прикордонникам. Він поклав 500 доларів у закордонний паспорт.

Прикордонники задокументували інцидент на відео та скерували матеріали в правоохоронні органи. Причетним загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію хабаря службовій особі та незаконне переправлення через державний кордон (ст. 369 та ст. 332 ККУ).

Інший факт зафіксували у пункті пропуску «Краківець», де чоловік, який не мав підстав для виїзду за кордон, пропонував хабар прикордонникам у розмірі 1 тис. євро.