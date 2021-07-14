У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на Львівщині польські прикордонники затримали п’ятьох українців, які намагалися в’їхати в Польщу з підробленими сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляє видання Wnp.pl із посиланням на прес-секретаря прикордонної частини Надбужанського підрозділу прикордонної охорони Даріуша Сієніцького, у вівторок, 13 липня, п’ятеро українців намагалися перетнути кордон із Польщею у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне».

«Під час прикордонного контролю співробітник прикордонної служби запідозрив, що сертифікати про отримання вакцини від COVID-19, які використовували мандрівники як документ, що звільняє їх від карантину, можуть бути сфальсифіковані», – сказав Даріуш Сієніцький.

Українців затримали, а правоохоронці відкрили провадження щодо використання фальшивих документів при перетині кордону. Крім цього, українцям заборонили в’їзд до Польщі та повернули їх на територію України.

Якщо провину українських мандрівників доведуть, їм загрожує штраф або позбавлення волі від 3 до 5 років.