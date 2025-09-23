У понеділок, 22 вересня, у селі Шегині на Львівщині водій електросамоката не впорався із керуванням, впав на дорогу і помер від отриманих травм. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОВА.

Як вказано у повідомленні, аварія сталась 22 вересня близько 20:30 у селі Шегині Яворівського району. 47-річний місцевий мешканець керував електросамокатом Kukirin g4, не впорався із керуванням та впав на асфальтобетонне покриття.

Унаслідок ДТП водій самоката від отриманих травм помер на місці. Обставини встановлюють правоохоронці.