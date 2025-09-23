На Львівщині 47-річний чоловік помер після падіння з електросамоката
До теми
У понеділок, 22 вересня, у селі Шегині на Львівщині водій електросамоката не впорався із керуванням, впав на дорогу і помер від отриманих травм. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОВА.
Як вказано у повідомленні, аварія сталась 22 вересня близько 20:30 у селі Шегині Яворівського району. 47-річний місцевий мешканець керував електросамокатом Kukirin g4, не впорався із керуванням та впав на асфальтобетонне покриття.
Унаслідок ДТП водій самоката від отриманих травм помер на місці. Обставини встановлюють правоохоронці.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter