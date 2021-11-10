Автомобіль Mazda під керуванням білоруса на смерть збив 38-річну жінку

На трасі Київ – Чоп на Львівщині автомобіль на смерть збив 38-річну жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 9 листопада, близько 19:00 у с. Конюхів Стрийського району.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mazda 34-річний іноземець здійснив наїзд на 38-річну місцеву мешканку. Від отриманих травм жінка померла на місці події», – повідомили у поліції.

Фото поліції

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, жінка переходила дорогу на пішохідному переході. Загибла – мешканка с. Конюхів 1983 року народження. За кермом автомобіля був мешканець м. Брест (Республіка Білорусь) 1987 року народження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачене позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Обставини ДТП встановлюють.