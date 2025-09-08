Колишнього прикордонника затримали після одержання ним грошей

На Львівщині викрили колишнього працівника Держприкордонслужби, який організував виїзд ухилянта за кордон під виглядом військових навчань.

Як повідомили у понеділок, 8 вересня, у прокуратурі Львівщини, у вересні цього року 64-річний колишній працівник Державної прикордонної служби, мешканець Тернопільщини, реалізував схему незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України.

За даними слідства, план складався з двох етапів: підозрюваний організував внесення даних «клієнта» у списки військовослужбовців-прикордонників, яких мали відправляти на додаткові навчання до Європи. Далі експрикордонник мав забезпечити тимчасове видалення інформації про розшук військовозобов’язаного з електронної бази «Оберіг» — на час перетину кордону.

«Крім того, підозрюваний пропонував свою допомогу в оформленні паспорта для виїзду за кордон без звернення до міграційної служби. Вартість своїх послуг колишній прикордонник оцінив у 220 доларів США за видалення інформації про розшук та 3 500 доларів США безпосередньо за організацію незаконного перетину кордону», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Переправника затримали після передачі грошей

Для безпечного отримання оплати за свої послуги переправник залучив знайомого. Йому «клієнт» мав віддати гроші, а той, у свою чергу, передати кошти підозрюваному.

Експрикордонника затримали відразу після отримання грошей. Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення через кордон кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.