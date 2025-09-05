Керівники ВЛК за хабарі списували ухилянтів

СБУ викрила двох голів військово-лікарських комісій на Львівщині, які за хабарі списували ухилянтів з військового обліку.

Як повідомили у п’ятницю, 5 вересня, в СБУ Львівщини, голови військово-лікарських комісій при двох районних ТЦК організували видачу медичних висновків з вигаданими діагнозами.

«У документах вони вказували вигадані “важкі” діагнози, що дозволяло призовникам отримати статус непридатних до служби та уникнути мобілізації. Це дозволяло ухилянтам “списатися” з військового обліку і виїхати за кордон», – розповіли в СБУ.

Головам двох ВЛК оголосили підозри в службовому підробленні

Двом головам ВЛК повідомили про підозру в службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ). За даними ZAXID.NET, підозри отримали голови ВЛК при Дрогобицькому та Золочівському районних ТЦК. Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів та відсторонення від роботи. Встановлюють інших співучасників схеми.