Ухилянта зі Стрия покарали за розпилений газ під час перевірки документів на вулиці
Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок місцевому мешканцю Романові Андрюшкову, який під час перевірки військово-облікових документів на вулиці розпилив перцевий газ в обличчя поліцеському. За опір правоохоронцю винуватця покарали штрафом у розмірі 25,5 тис. грн.
За матеріалами справи, у лютому 2025 року старший інспектор Стрийського районного управління поліції спільно з військовослужбовцями РТЦК проводили заходи оповіщення в межах мобілізації. Близько 8:30 ранку на території гаражного кооперативу «Калина», що на вул. Грабовецькій у Стрию, група оповіщення підійшла до Романа Андрюшкова з метою перевірки військово-облікових документів. Роман Андрюшков розпилив перцевий газ в обличчя поліцейському та втік. Правоохоронець отримав подразнення слизової оболонки очей та не зміг виконувати свої службові обов’язки.
У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Він пояснив, що того дня ішов у гаражний кооператив. До нього під’їхав мікроавтобус, з якого вийшли четверо чоловіків у військовій формі, а також поліцейський. Заявив, що він використав перцевий балончик, оскільки його хотіли заштовхати в бус.
Суддя Василь Бораковський визнав Романа Андрюшкова винним у вчиненні опору працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 342 ККУ) та призначив йому покарання – штраф у розмірі 25,5 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений.