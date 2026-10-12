Викрили п'ятьох учасників групи

На Львівщині поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка заволоділа п’ятьма безпілотниками (чотирма Mavic та одним Autel), завдавши збитків двом продавцям на понад 1,4 млн грн.

Як повідомили у понеділок, 12 жовтня, у прокуратурі Львівщини, схему заволодіння БпЛА організував 37-річний ув’язнений, який відбуває покарання за шахрайство у Дрогобицькій виправній колонії № 40.

До справи він залучив чотирьох житомирян, які перебувають на волі: 34-річного співорганізатора, 26-річного пособника, а також двох виконавців віком 59 та 40 років.

За даними слідства, організатор здійснював загальне керівництво та підшукував на сайті OLX.ua оголошення про продаж БпЛА. Далі він переконував продавців відправити товар поштою без оголошеної вартості, післяплати чи страхового платежу – нібито для суттєвого здешевлення доставки й уникнення оподаткування.

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«Аби гарантувати збереження майна без передплати, псевдопокупець пропонував продавцям оформити відправлення на власне ім'я або ім'я їхніх близьких. Продавці погоджувалися на такі умови, адже вважали себе повністю захищеними, надсилаючи товар “собі”, оскільки отримати посилку в поштовому відділенні може лише вказаний у накладній одержувач або уповноважена ним особа», – розповіли в прокуратурі.

Продавці надсилали псевдопокупцю фотографії або номери експрес-накладних із повними даними одержувача як доказ відправлення товару, після чого очікували розрахунку, щоб надалі переоформити посилку на покупця.

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«Однак платити за товар учасники групи не збиралися. Організатор негайно передавав спільникам персональні дані одержувача, отримані безпосередньо з наданої накладної. Ті, у свою чергу, займалися терміновим виготовленням підроблених тимчасових посвідчень особи на вказане в накладній ім'я, але з фотокартками своїх виконавців. Фінансову сторону цього процесу забезпечували співорганізатор та пособник, які покривали всі поточні витрати на фальсифікацію документів і транспортування», – додали в прокуратурі.

Далі з виготовленими фальшивими посвідченнями виконавці прибували до відповідних поштових відділень і, видаючи себе за справжніх адресатів, безперешкодно забирали БпЛА до того, як продавець встигав зреагувати.

Отримані посилки виконавці передавали для збуту співорганізатору, який реалізовував викрадені безпілотники за готівку. Гроші спрямовували на покриття поточних витрат та розподіляли між собою.

Задокументовано, що таким чином учасники злочинної групи шахрайськи заволоділи п’ятьма безпілотниками (чотирма Mavic та одним Autel), завдавши матеріальної шкоди двом продавцям на понад 1,4 млн грн.

Учасникам схеми повідомили про підозри в шахрайстві, вчиненому організованою групою (ст. 27 – ч. 5 ст. 190 ККУ). Слідчі встановлюють інших причетних до незаконної діяльності та постраждалих.