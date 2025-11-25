На командира військової частини наклали штраф за невиконання рішення суду

Львівський окружний адміністративний суд оштрафував командира військової частини на 60,5 тис. грн за невиконання рішення суду про звільнення з військової служби батька дитини з інвалідністю.

Як зазначається в ухвалі суду від 13 листопада, військовослужбовець у листопаді 2024 року подав до військової частини рапорт про звільнення зі служби за сімейними обставинами – у зв’язку з утриманням повнолітньої дитини, яка має інвалідність II групи, однак отримав відмову та звернувся до суду.

Львівський окружний адміністративний суд у травні 2025 року частково задовольнив позов військовослужбовця – визнав протиправною відмову військової частини в задоволенні рапорту про звільнення зі служби та зобов’язав повторно розглянути рапорт. Це судове рішення набуло законної сили в липні 2025 року.

Не зважаючи на це, командир військової частини не погодив звільнення військовослужбовця зі служби, тобто ухвалив рішення аналогічне до того, яке суд вже визнав протиправним у цій справі.

У результаті суддя Уляна Братичак оштрафувала командира військової частини на 60,5 тис. грн. При цьому половина штрафу має бути стягнута на користь військовослужбовця, а інша половина – до державного бюджету.

Також суд звернув увагу на те, що сплата командиром штрафу не звільняє його від обов’язку виконання рішення суду від травня 2025 року щодо задоволення рапорту про звільнення зі служби. Ухвала ще може бути оскаржена.