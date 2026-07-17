На Львівщині однорічна дівчинка отруїлася грибами, які знайшла на подвір’ї
До Дрогобицької міської лікарні госпіталізували дівчинку віком один рік і три місяці, яка отруїлася дикорослими грибами. Дитина знайшла гриби під час прогулянки на подвір’ї власного будинку та спробувала їх на смак. Про це у п’ятницю, 17 липня повідомили у КНП «Дрогобицька міська лікарня 1».
Інцидент одразу помітили дорослі, які оперативно доставили дитину до лікарні. За словами завідувача дитячого анестезіологічного відділення Юрія Стап’яка, пацієнтка поступила у стані середньої важкості. Медики промили їй шлунок, надали необхідну допомогу.
«Окрім цього, у дівчинки взяли відповідні аналізи на дослідження. Їхні показники будуть спостерігатись та порівнюватись у динаміці», – повідомив Юрій Стап’як.
Наразі дівчинка перебуває у реанімаційному відділенні під наглядом лікарів. Її життю та здоров’ю нічого не загрожує.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Лікарі наголошують, що при найменшій підозрі на отруєння грибами потрібно негайно звертатися по медичну допомогу. Чим швидше вдасться розпочати лікування, тим вищі шанси уникнути тяжких наслідків.
Медики також застерігають: отруєння дикорослими грибами особливо небезпечне для дітей. Воно може призвести до ураження печінки й нирок, сильного зневоднення, судом та інших тяжких ускладнень. Навіть їстівні гриби не рекомендують давати дітям до семирічного віку через складність їх перетравлення.