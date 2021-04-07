4 квітня Марія Хоміцька вийшла з дому, повідомивши родичам, що йде у сусіднє село, однак зв'язок з жінкою пропав

Поліція Львівщини оголосила у розшук 35-річну Марію Хоміцьку, яка безвісти зникла ще 4 квітня. Відомо, що жінка має розлади психіки та може агресивно поводитися.

Марія Хоміцька живе у селі Квітневе, що у Бібрській територіальній громаді. Вранці у неділю, 4 квітня, жінка вийшла з дому, повідомивши родичам, що йде у сусіднє село Репехів. Однак зв'язок з жінкою пропав, тому родичі звернулись у поліцію з проханням розшукати безвісти зниклу Марію Хоміцьку.

Відомо, що жінка має розлади психіки та може агресивно поводитися. Інформацію про зникнення Марії Хоміцької ZAXID.NET підтвердили у відділенні №3 Львівського районного управління поліції. До поліції звернулись львів'яни та повідомили, що 6 квітня схожу жінку бачили у мікрорайоні Рясне-2.

Прикмети Марії Хоміцької: зріст 160-165 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне до плечей. Була одягнена в спортивну куртку з капюшоном вишневого кольору, сині джинси, білі кросівки, жіноча сумка на плече зеленого кольору.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу жінку, просять телефонувати на оперативну лінію поліції 102.

P.S. Приблизно о 17:30 стало відомо, що жінку розшукали живою у Львові.