45-річний Тарас Найчук зник ще 5 квітня, востаннє його бачили у смт Куликів

Поліція Львівщини оголосила у розшук 45-річного Тараса Найчука, який зник ще на початку квітня. Чоловік має розлади психіки та часто їздив до Львова.

Про зникнення 45-річного Тараса Найчука повідомила пошуково-рятувальна волонтерська асоціація Sarva у суботу, 24 квітня. У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили інформацію, що Тараса Найчука оголосили у розшук.

Чоловіка востаннє бачили 5 квітня у смт Куликів, він також часто їздив до Львова, де любив відвідувати місцеві храми. Відомо, що Тарас Найчук має розлади психіки.

Прикмети Тараса Найчука: зріст 175 см, довге русяве волосся, наявність бороди. Був одягнений у чорні штани, довге чорне пальто, мав сумку через плече. Особливі прикмети: темне ліве око.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування Тараса Найчука, просять звертатись до поліції за номером 102.