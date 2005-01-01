На Львівщині понад 8 тисяч осіб захворіло на грип і ГРВІ

Уперше за останні тижні крива захворюваності поповзла вверх

СуспільствоОлександра Баландюх, сьогодні, 11:402160

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За минулий тиждень (з 8 до 14 січня) в області на грип та ГРВІ захворіло 8338 осіб, що на 753 випадків більше, як за попередній тиждень. Серед хворих – 4727 дітей віком до 17 років, повідомляє львівський обласний лабораторний центр.

У Львові минулого тижня хворих також побільшало. Захворіло 3193 осіб (у першому тижні січня - 2890). Понад 50% хворих – діти.

В інфекційні лікарні Львова та області госпіталізовано 167 осіб, серед яких 135 дітей.

Дослідження 88 зразків матеріалів, які працівники лабораторії взяли від хворих з підозрою на грип і ГРВІ, показали, що на Львівщину наближається грип – у шести осіб виявлено вірус грипу типу В. Серед збудників ГРВІ виявлено риновіруси, аденовіруси, парагрип.

Вірусів грипу типу А наразі не виявлено, але це,за словами епідеміологів, не означає, що вони не циркулюють. Просто під час досліджень на них ще не натрапили.

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