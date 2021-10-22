У жовтні на Львівщині стартували навчання гірських рятувальників. Навчання кожного курсу триває чотири місяці. Зараз їх проходять 17 фахівців ДСНС України. Єдиний в Україні пункт підготовки таких фахівців працює на базі 2-го cпеціального центру швидкого реагування ДСНС України, що у Дрогобичі.

Навчають гірських рятувальників як теорії, так і практики. Навики та вправність курсанти відпрацьовують на реальних локаціях: гірських вершинах та ріках. Цього разу свій навчальний табір розкинули на Сколівщині.

Майбутні гірські рятувальники відпрацьовують роботи з порятунку на скелях. За легендою, вони допомагають спуститися мандрівнику, який заблукав на верхівці гори. В ролі потерпілого також рятувальник.

«Боявся спускатися, не знав, як обійти гору. Викликав рятувальників і спустили. Мені одягли рятувальну косинку, рятувальну систему, каску», – розповідає сержант 2 спеціального центру швидкого реагування ДСНС України Станіслав Мельников.

Відпрацьовують і спуск мотузкою – дюльфером.

«Ситуації в горах виникають різні і деколи треба добратися до потерпілих, до спортсменів. І зробити це можна тільки таким способом, коли опора є лінійна, шнурочок. Зараз дуже популярні гори, молоді люди не зовсім, скажемо так, знайомі з усіма небезпеками в горах», – пояснює інструктор 2 спеціального центру швидкого реагування ДСНС України Ярослав Рояк.

Навчають рятувальників також евакуйовувати травмованих і надавати першу домедичну допомогу.

«Як тільки підійшли до потерпілого, одразу перевірили стан: дихає, не дихає, тоді робимо серцево-легеневу реанімацію. Але оскільки в нас навчання, то треба, щоб всі бачили, як це відбувається, тому огляд робитимемо разом», – навчає викладач Михайло Яворівський.

Гірські ріки – це ще одне небезпечне місце, де часто травмуються чи топляться туристи. Тож рятувальники мають бути вправними та швидкими й там.

«Бувають випадки на ріці, коли катамаран перевернеться. Нам потрібно вміти поставити назад. Тож це і будемо відпрацьовувати», – розповідає інструктор Навчального пункту підготовки гірських рятувальників Андрій Казмірук.

Проходять навчання як рятувальники з досвідом, так і новобранці. Денис Федюк лише нещодавно почав працювати водієм у Вижницькому районному секторі ДСНС.

«27 вересня я прийшов на роботу, 4 жовтня мене відправили вже на навчання. Якщо я ніколи не працював, не мав досвіду в цій справі, то мені поки що все дуже тяжко вдається, бо дуже великі навантаження. Але нічого, звикаємо», – ділиться враженнями Денис Федюк.

Окрім практики, викладають гірським рятувальникам і теорію. Підготовка проходить на базі 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС у Дрогобичі.

«Тут проходять курс з надання домедичної допомоги. Ми маємо матеріальну базу за міжнародними стандартами, де вони саме і займаються. В іншому класі відпрацьовують теоретично такі модулі, як топографічна підготовка та одяг і спорядження. І в тому ж приміщенні проживають наші студенти. В нас кімнати на двох людей», – розповідає начальник навчального пункту Богдан Городиський.

Навчальний пункт підготовки гірських рятувальників працює в Дрогобичі вже майже два роки. Він єдиний такий в Україні. У жовтні стартував новий курс, зараз його проходять 17 чоловіків.

«До 2018 року в Україні, на жаль, такі професії, як гірський рятувальник, не було. Ми все починали робити з нуля. Програми збирали по крупинці. Формували спеціальне спорядження: аварійно-рятувальне і альпіністсько-туристичне. Навчання можуть проходити люди як з системи ДСНС, так і можуть до нас приватно звертатися люди, які хочуть володіти цієї робітничою професією», – каже заступник начальника Центру з оперативного реагування у Дрогобичі Ігор Чуваков.

Після закінчення навчань курсанти мають успішно скласти іспити і лиш тоді зможуть працювати гірськими рятувальниками.

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