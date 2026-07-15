Мешканців та гостей області закликають утримуватись від відвідування пляжу

Озеро Задорожнє у Стрийському районі надалі закрите для купання. Лабораторні дослідження води підтвердили, що у водоймі й надалі зберігається ризик поширення ротавірусної інфекції. Про це у середу, 15 липня, повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Як йдеться у повідомленні, усіх 50 пацієнтів, які звернулися по медичну допомогу після купання в озері Задорожнє, вже виписали зі стаціонару. Водночас результати лабораторних досліджень проб води, відібраних 10 та 14 липня, підтвердили наявність ротавірусу, тож небезпека інфікування на водоймі поки зберігається.

За даними центру, озеро залишатиметься закритим для купання до отримання безпечних результатів повторних досліджень. На цей період мешканців та гостей області закликають утримуватись від відвідування пляжу.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, станом на 7 липня до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 49 людей, які відпочивали на озері Задорожньому, з них – 42 дітей. Хворі до інфекційної лікарні Львова почали поступати 30 червня зі скаргами на підвищену температуру тіла, нудоту, блювоту, біль у животі, пронос. Вони не знайомі між собою, не були в одній компанії, але всі відпочивали на озері Задорожнє в період з 26 червня по 1 липня.

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За цим фактом поліція Львівщини розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.