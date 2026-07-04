Купання в озері заборонено до 7 липня включно

На озері Задорожнє у Стрийському районі тимчасово заборонили купання після спалаху гострої кишкової інфекції. До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 20 дітей та одного дорослого. Про це, у суботу, 4 липня, повідомила пресслужба Миколаївської міської територіальної громади.

Як йдеться в повідомленні, на Львівщині зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції серед людей, які відпочивали на озері Задорожнє. У постраждалих спостерігалися нудота, блювання, розлади травлення та висока температура. Купання у водоймі тимчасово заборонили на чотири дні – до 7 липня включно.

«На підставі подання Головного державного санітарного лікаря Львівської області Наталії Іванченко з метою локалізації спалаху інфекції та захисту здоров’я громадян запроваджуються обмежувальні протиепідемічні заходи», – йдеться у повідомленні.

Для встановлення причин спалаху гострої кишкової інфекції фахівці ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» розпочали епідеміологічне розслідування, щоб встановити причини масового захворювання. У громаді закликають на період дії заборони утриматись від відпочинку на воді.

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Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, 3 липня до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 20 дітей та одного дорослого, які напередодні відпочивали на озері Задорожнє. За цим фактом поліція Львівщини розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 ККУ (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.