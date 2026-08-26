Жінка з дітьми зникли 20 серпня

На Львівщині поліцейські розшукали 27-річну Ярославу Горбову, яка з трьома малолітніми дітьми зникла 20 серпня. Про це повідомили у Стрийському районному управлінні поліції, у середу, 26 серпня. Цього ж дня поліція розшукала жінку – вона гостювала в знайомих в Дрогобицькому районі.

27-річна Ярослава Горбова разом із дітьми – дворічною Соломією, семирічним Максимом та восьмирічним Денисом – 20 серпня близько 16:00 вийшла з дому в селі Жирова Ходорівської громади Стрийського району та досі не повернулася. Телефон жінки був вимкнений.

У поліції ZAXID.NET розповіли, що Ярослава Горбова заміжня, а її чоловік працює за кордоном. Сама жінка з дітьми проживала у рідного дядька, який і заявив про її зникнення.

Згодом поліція повідомила, що жінку з дітьми знайшли у Дрогобицькому районі – вона перебувала у знайомих.

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