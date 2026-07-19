Тіло дитини виявили за допомогою кінологів у річці Прут

У Чернівцях у річці Прут знайшли тіло 8-річного хлопчика Ігоря Лопанчука, якого розшукували з 17 липня. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у коментарі «Суспільному».

Виклик про зникнення дитини надійшов поліції близько 02:40 17 липня. Матір хлопчика повідомила, що він самостійно вийшов з дому. Дитина мала розлади аутистичного спектра.

Ігоря Лопанчука розшукували майже дві доби

До пошуків залучили правоохоронців, рятувальників, кінологів, а також безпілотники та небайдужих громадян. Слід взяла службова собака, яка знайшла взуття хлопчика. Місце його виявлення кілька разів обстежували.

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Тіло хлопчика виявили 18 липня у річці Прут. Наразі в управлінні ДСНС уточнюють деталі.