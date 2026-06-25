Чоловіка відмовився від мобілізації через релігійні переконання

На Львівщині суд ув’язнив на 3 роки чоловіка, який відмовився від мобілізації через релігійні переконання. 49-річний мешканець Львівського району пояснював відмову тим, що є координатором місцевої релігійної громади, однак суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації.

Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, у червні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби. Після цього він отримав повістку про прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого направлення до військової частини, однак у визначений день без поважних причин не з’явився.

Як випливає з вироку Городоцького районного суду Львівської області, під час судового розгляду обвинувачений не заперечував фактичних обставин справи. Він пояснив, що є Свідком Єгови, а з 2019 року виконує обов’язки служителя збору релігійної громади. За його словами, він координує діяльність громади, забезпечує її адміністративні та господарські потреби, допомагає під час проведення релігійних зібрань, а тому через свої релігійні переконання не може брати участь у війні.

Чоловік також повідомив суду, що після проходження ВЛК звертався до департаменту соціального захисту Львівської ОДА з проханням замінити військову службу альтернативною (невійськовою). Втім йому відмовили, пояснивши, що під час воєнного стану законодавство не передбачає такої можливості.

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Суд зазначив, що альтернативна служба в Україні передбачена лише замість строкової військової служби, а не військової служби за призовом під час мобілізації. У вироку також наведено правову позицію Верховного Суду, відповідно до якої релігійні переконання не є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації в умовах воєнного стану.

Під час розгляду справи також з’ясувалося, що у 2025 році чоловік оформив догляд за тяжкохворою матір’ю та отримав відстрочку від мобілізації. Однак суд наголосив, що це сталося вже після вчинення правопорушення та відкриття кримінального провадження, тому не впливає на його відповідальність за відмову від мобілізації у червні 2024 року.

Врахувавши обставини справи, відсутність пом’якшуючих обставин та позицію обвинуваченого, суд призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі без звільнення від його відбування з випробуванням. Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у Тернополі 37-річний посадовець районного ТЦК та СП за гроші знімав військовозобов’язаних з розшуку. Одне втручання в державну систему «Оберіг» вартувало для клієнтів 2,5 тис. доларів. Чоловіка викрили під час отримання хабаря. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.