Водій автомобіля ВАЗ-211183, 27-річний львів’янин, наїхав на 42-річного жителя Львова

У неділю ввечері, 25 січня, на Львівщині внаслідок наїзду автомобіля загинув пішохід. ДТП сталась близько 21:00 на автодорозі сполученням Київ – Чоп неподалік села Підбірці, Львівського району. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-211183, 27-річний львів’янин, наїхав на 42-річного жителя Львова, який переходив проїзну частину. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.