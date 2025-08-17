На Львівщині внаслідок пожежі сухостою до лікарні потрапив 70-річний чоловік
Він намагався самотужки загасити вогонь
В суботу, 16 серпня, на пожежі сухої трави в селі Бортятин на Яворівщині отримав опіки 70-річний чоловік. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області.
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 15:01. Пожежа охопила площу в 1000 м2 окремими осередками.
«Унаслідок пожежі отримав опіки тіла та рук 2-3 ступеня чоловік 1955 року народження, який намагався самотужки загасити пожежу. У стані середньої важкості його госпіталізовано в лікарню Святого Луки у Львові», – ідеться в повідомленні.
Рятувальники загасили пожежу о 15:48.
В ГУ ДСНС у Львівській області нагадують, що спалювання сухостою – не лише небезпечне, а й незаконне. Полум’я на відкритій території може миттєво перекинутись на ліси, будинки, господарства.
