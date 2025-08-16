Причини займання встановлюються

У п’ятницю, 15 серпня, ввечері в селі Новий Яр Яворівського району сталась пожежа на деревообробному підприємстві. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 20:23. Пожежа виникла в одноповерховій металевій будівлі, критій бляхою, на території деревообробного підприємства. Площа загорання – 1000 м2.

Вогонь охопив площу близько тисячі квадратних метрів (фото ГУ ДСНС у Львівській області)

Пожежу в селі Новий Яр гасили понад 4 години (фото ГУ ДСНС у Львівській області)

Пожежу ліквідовували 50 рятувальників, які залучили 10 одиниць спецтехніки. Вогонь гасили чотири години – о 22:39 його локалізували, о 1:27 - ліквідували. Причини та обставини пожежі з’ясовуються.