На Львівщині горіло деревообробне підприємство
Пожежу гасили більше чотирьох годин
До теми
У п’ятницю, 15 серпня, ввечері в селі Новий Яр Яворівського району сталась пожежа на деревообробному підприємстві. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області.
Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 20:23. Пожежа виникла в одноповерховій металевій будівлі, критій бляхою, на території деревообробного підприємства. Площа загорання – 1000 м2.
Вогонь охопив площу близько тисячі квадратних метрів (фото ГУ ДСНС у Львівській області)
Пожежу в селі Новий Яр гасили понад 4 години (фото ГУ ДСНС у Львівській області)
Пожежу ліквідовували 50 рятувальників, які залучили 10 одиниць спецтехніки. Вогонь гасили чотири години – о 22:39 його локалізували, о 1:27 - ліквідували. Причини та обставини пожежі з’ясовуються.