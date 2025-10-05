У суботу ввечері, 4 жовтня, на автодорозі «Львів - Шегині» внаслідок зіткнення з автомобілем загинув 21-річний мотоцикліст. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП трапилася близько 23:00, поблизу Городка, в напрямку села Братковичі. 31-річний водій автомобіля Skoda Octavia, мешканець села Галичани Львівського району, зіткнувся з мотоциклом Yamaha під керуванням 21-річного мешканця села Добряни.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла Yamaha від отриманих травм загинув на місці події. Водія автомобіля Skoda Octavia госпіталізували в нейрохірургічне відділення лікарні святого Пантелеймона. Обставини події встановлюються.