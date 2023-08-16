Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події

У вівторок, 15 серпня, на автодорозі «Львів-Луцьк» у селі Бабичі Червоноградського району трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення вантажівки зі скутером загинув 17-річний пасажир двоколісного. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки DAF, 29-річний житель одного з сіл Стрийського району, здійснив зіткнення зі скутером Unu, яким керував 16-річний місцевий мешканець.

Внаслідок ДТП водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні. Пасажир скутера, 17-річний місцевий мешканець, від отриманих травм помер на місці події.

Фото поліції у Львівській області

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.