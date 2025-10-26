Пізно ввечері у суботу, 25 жовтня, у селі Зашків Львівського району сталася смертельна аварія. На вулиці Коновальця невідомий водій збив 39-річного чоловіка.

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у четвер, 26 жовтня помідомив, що від отриманих травм 39-річний пішохід загинув на місці. Після наїзду водій утік, не надавши допомоги пішоходу.

Наразі поліція встановлює особу водія.