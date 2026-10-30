Чоловік залякував дитину та вимагав мовчати про пережитий жах

На Львівщині 21-річний чоловік отримав шість років в’язниці за зґвалтування 13-річної зведеної сестри, яку тривалий час залякував і погрожував, щоб вона мовчала. Злочин стався, коли дитина приїхала на канікули до батька. Про це повідомили на сайті Львівської обласної прокуратури в п’ятницю 30 жовтня.

Дівчинка приїхала на літо в гості до рідного батька. Чоловік мешкав із новою дружиною та її 21-річним сином від попереднього шлюбу. Однієї ночі зведений брат, користуючись фізичною перевагою та безпорадним станом дитини, із застосуванням сили вчинив щодо неї сексуальне насильство. Зупинити його дівчинці вдалося лише після довгих і наполегливих прохань.

Після цього кривдник почав залякувати дівчинку. Він погрожував їй і вимагав нікому не розповідати про те, що сталося. Через страх дитина змогла розповісти про пережите матері тільки через два місяці. Жінка одразу звернулася до правоохоронців.

Прокурори довели вину чоловіка в суді та призначили 6 років позбавлення волі. Від моменту оголошення підозри він перебуває від вартою СІЗО і залишатиметься там до набрання вироком законної сили.

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