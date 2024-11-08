На Львівщині посадовець прикордонної служби вимагав хабар у чоловіка, який хотів працевлаштуватись у кінологічний навчальний центр. За гроші прикордонник гарантував йому військову службу за контрактом у тилу, а не у зоні бойових дій.

Як вказано в ухвалі Галицького райсуду Львова, яку оприлюднили у судовому реєстрі, у березні 2024 року прикордонника наказом начальника кінологічного навчального центру призначили на посаду заступника начальника відділу підготовки та перепідготовки інспекторів. У жовтні безробітний чоловік за порадою свого знайомого звернувся до посадовця та розповів, що хоче працевлаштуватись у кінологічний центр. Він попросив про пораду щодо оформлення документів для військової служби за контрактом у Держприкордонслужбі.

Прикордонник розповів чоловіку, що йому треба заплатити гроші, якщо він хоче потрапити на службу та не їхати у зону бойових дій. Відомо, що після цієї заяви чоловік звернувся до правоохоронці та діяв під їхнім контролем.

25 жовтня чоловік перерахував прикордоннику 14 тис. грн на картку, а 1 листопада особисто передав ще 3500 доларів. Після отримання другої частини хабаря посадовця затримали та порушили кримінальну справу за ч.3 ст.368 ККУ. Справу розслідують слідчі Нацполіції Львівщини за процесуального керівництва обласної прокуратури. Наразі суд уже обрав прикордоннику запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти під 181 тис. грн застави. Слідство у цій справі триває.