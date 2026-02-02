На Львівщині жінка намагалася передати алкоголь у банках з-під молока своєму чоловікові, який відбуває покарання у виправній колонії. Дрогобицький суд оштрафував її.

Як йдеться у судовій постанові, інцидент стався 14 січня 2026 року під час довгострокового побачення у Дрогобицькій виправній колонії №40, що на вул. Трускавецькій. Оксана Безлепко перелила два літри спирту у дві літрові банки з-під молока і намагалася передати їх своєму чоловікові, який там відбуває покарання. Заборонені предмети виявили під час огляду, після чого на порушницю склали адміністративний протокол.

На судове засідання жінка не з’явилася, хоча її належним чином повідомили. Водночас у письмових поясненнях вона визнала свою провину.

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області визнав Оксану Безлепко винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 188 КУпАП (незаконна передача заборонених предметів особам, яких утримують у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань), і призначив їй штраф у розмірі 255 грн із конфіскацією двох літрів спирту. Крім того, з неї стягнули 665 грн судового збору. Постанову можна оскаржити в апеляційному суді протягом 10 днів з моменту її винесення.