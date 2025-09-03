Ввечері у середу, 3 вересня, та протягом четверга, 4 вересня, у Львові та області синоптики прогнозують грози, град та шквальний вітер. Прогноз оприлюднив місцевий гідрометцентр.

Як вказано у прогнозі, у другій половині дня 3 вересня та протягом 4 вересня у Львові та на Львівщині очікуються грози, град та шквали 15-20 м/с. 4 вересня вночі та вранці місцями туман видимістю 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

У четвер, 4 вересня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, грози, вдень град. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі – 12-17°С, вдень – 27-32°С тепла.

По Львову: температура вночі – 14-16°С, вдень – 28-30°С тепла.