Банер на головному фасаді львівської Ратуші, 30 жовтня 2020 року

Мер Львова Андрій Садовий назвав «повномасштабним антиконституційним державним переворотом» рішення Конституційного суду про скасування електронного декларування майна і покарання за незаконне збагачення.

На думку Садового, такі дії КСУ можуть призвести до згортання інтеграції з ЄС і НАТО, скасування безвізу і посилення впливу російської агентури у найвищих колах української влади.

У п’ятницю вранці на львівській Ратуші вивісили банер з карикатурою на суддів КСУ і гаслом «Конституційний суд на службі у корупціонерів». Таким чином мерія часто висловлює політичну позицію більшості мешканців міста з різних загальнонаціональних питань.

Банер з карикатурою на суддів КСУ і гаслом «Конституційний суд на службі у корупціонерів» над головним входом до львівської Ратуші

Нагадаємо, що напередодні ввечері у Львові пройшла акція протеступроти скандального рішення КСУ, організована активістами різних партій – «Самопомочі», «Голосу» і УГП. Активісти пікетували ЛОДА з вимогою не допустити скасування електронного декларування. Прикметно, що серед пікетувальників було багато депутатів цих партій, яких публічне декларування майна і доходів стосується безпосередньо.