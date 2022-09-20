На стелі на межі Донецької й Харківської областей підняли синьо-жовтий прапор

На стелі, яка встановлена на межі Донецької й Харківської областей, підняли український прапор. Про це у своєму Telegram у вівторок, 20 вересня, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На стелі, встановленій на межі Донеччини й Харківщини, підняли український прапор! Завдяки нашим Збройним силам ця ділянка траси Київ – Харків – Довжанський вільна від окупантів», – повідомив Кириленко.

Фото Павла Кириленка

Щоправда, він наголосив, що ця територія залишається вкрай небезпечною, бо «буквально нашпигована смертоносним залізяччям». За його словами, ще нещодавно тут тривали запеклі бої, зараз про них нагадують тільки залишені окупантами техніка та мінні поля.

Він розповів, що зараз спеціалісти ще оцінюють масштаб робіт, які необхідно буде виконати для розмінування територій.