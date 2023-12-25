В Одеській області патрульні поліцейські затримали двох хлопців, які зняли роботу ППО на мобільний телефон у неділю, 24 грудня. Про це повідомили у Патрульній поліції Одещини.

«Учора ввечері, під час повітряної тривоги, інспектори отримали повідомлення про двох осіб, які знімають на телефон роботу ППО», – йдеться у повідомленні.

На місці патрульні затримали двох хлопців, в одного з яких в телефоні, дійсно, виявили відео бойової роботи протиповітряної оборони. Патрульним хлопці пояснили, що пожартували.

Патрульні доставили хлопців до відділку поліції. Там надалі з ними працювали слідчі.

Нагадаємо, в Україні за публікацію фото або відео роботи ППО передбачена кримінальна відповідальність – від 5 до 8 років позбавлення волі. Якщо кадри були зроблені за попередньою змовою або групою осіб для надання інформації ворогу про розміщення позицій ППО, винуватцям загрожує позбавлення волі строком до 12 років.