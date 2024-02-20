Унаслідок вибуху постраждали жінка та чоловік

Ввечері, 19 лютого, у селі Гвардійське Одеського району вибухнув автомобіль, у якому перебували учасники Української добровольчої армії. Про вибух повідомила Нацполіція.

Унаслідок вибуху постраждали жінка та чоловік, їх доставили в лікарню із численними травмами.

Українська добровольча армія (УДА) заявила, що внаслідок вибуху постраждали саме її учасники – Альберт та Наталя Кручиніни. Вони вижили, зараз за їхнє життя борються лікарі. За інформацією УДА, інцидент трапився поблизу військового об’єкта в передмісті Одеси.

«Командування УДА розцінює зазначений злочин як терористичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки», – йдеться у повідомленні.

Також в УДА пообіцяли винагороду в розмірі 10 тис. доларів за інформацію, що допоможе затримати або ліквідувати ДРГ. Ще 10 тис. доларів за це ж пообіцяв Сергій Стерненко.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто за замах на умисне вбивство двох людей, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох.

Українська добровольча армія (УДА) — добровольче військове формування України.

УДА почала створюватися року на базі підрозділів Добровольчого українського корпусу, що брали участь у бойових діях на Донбасі, – 5-го і 8-го батальйонів та медичного батальйону «Госпітальєри».

26 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну командувач УДА Дмитро Ярош повідомив про розгортання 1-го, 3-го, 5-го, 8-го батальйонів, зведеного загону УДА «Південь» та окремих бойових груп, медбату «Госпітальєри» УДА.