Бойовики організували графік водопостачання «через день»

На окупованій Росією території Луганської області окупаційна адміністрація критично обмежила постачання питної води населенню. Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (МінТОТ).

У міністерстві наголосили, що в умовах аномальної спеки обмеження водопостачання призводить до застоювання, виникнення бактерій та поширення інфекційних захворювань серед населення внаслідок катастрофічного погіршення якості води.

«Це є прямим порушенням Державних санітарних норм та правил», – стверджують у міністерстві.

Відомство з посиланням на дані інтернет-ресурсів окупаційної адміністрації уточнює, що у м. Хрустальний (Красний Луч) питна вода подається за графіком від 1-2 разів на тиждень до графіка «через день» – залежно від району. На території с. Голубівське, с. Донецьке, м. Кіровськ постачання питної води здійснюється лише 1 раз на тиждень, у м. Кадієвка (Стаханов) - частково 1 раз на 2-3 дні.

«На території м. Алчевськ, де спостерігається один із найбільш забруднених показників питної води, заявлене водопостачання через день, однак за наявною інформацією воно відсутнє по декілька діб поспіль», – розповіли в міністерстві.

Дії окупантів у МінТОТ назвали порушенням міжнародного та міжнародного гуманітарного права, нехтуванням базовими потребами людей.

Мінреінтеграції вже неодноразово інформувало, що з грудня 2019 року окупаційні адміністрації РФ обмежують споживання води, а їхні дії критично впливають на якість питної води на непідконтрольній Україні території. Зокрема, внаслідок тривалого неконтрольованого скидання окупаційними адміністраціями неочищених стоків шахт у водосховища, норми щодо гранично допустимої концентрації у воді нафтопродуктів у Волинцівському питному водосховищі, що розташоване у Донецькій області, перевищено у 6 разів, нітратів – у 5,7 раза, сульфатів – у 3,5 раза, а цинку – майже у 4 рази.

Крім цього, забрудненим залишається Ісаковське водосховище в Луганській області, клас якості води в якому понизили з «помірно забрудненої» до «забрудненої» наприкінці березня 2020 року.

Також у міністерстві нагадали про загрозу радіаційного забруднення води та недопуск окупантами спостерігачів МАГАТЕ.

«Гостро стоїть питання радіаційного забруднення і недопуску до проведення моніторингу місією МАГАТЕ на тимчасово окуповані території. Особливо на окуповані території Донеччини, де у 1979 році на шахті «Юнком» радянська влада здійснила ядерний вибух. Після вибуху радіоактивну капсулу залишили в сухому стані і відкачували з шахти воду, щоб виключити потрапляння радіації на поверхню і в ґрунтові води. Останні роки окупаційні адміністрації припинили відкачування і радіоактивна вода вже надходить у горизонти питної води», – розповіли в МінТОТ.