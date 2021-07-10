Дмитро Козак є також представником від росії на переговорах в в нормандському форматі

Заступник глави Адміністрації президента Росії і парламентер в нормандському форматі Дмитро Козак курує знищенням національної ідентичності українців на окупованому Донбасі. Зокрема, через діяльність проекту «Російський центр». Про це йдеться у повідомленні на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Як зазначає розвідка, так званий фонд «Русский мир», який діє на цих територіях, є одним з інструментів «м'якої сили» окупаційної влади. Головою опікунської ради фонду призначено Козака.

Під прикриттям цього фонду в окремих районах Донецької та Луганської областей відкрили представництво так званого міжнародного культурного проекту «Російський центр», який координує роботу місцевих органів для здійснення гуманітарної та культурної агресії проти України.

«Військова розвідка України зазначає, що основні зусилля так звані гуманітарні підрозділи країни-окупанта спрямовують на повне знищення національної ідентичності українського населення на тимчасово окупованих територіях», – йдеться в повідомленні.

Дії цих фондів спрямовано на викорінення української мови та культури, запровадження російських стандартів освіти, насадження перекручених історичних фактів про історію регіону, подальше ментальне зближення жителів ОРДЛО з населенням Росії.

Зауважимо, що Козак досі лишається основним відповідальним за окупований Донбас, він курував роботу так званої Комісії з надання гуманітарної підтримки потерпілим територіям східно-південних районів Донецької і Луганської областей.

Як інформував ZAXID.NET, у травні Росія заявила про видачу майже 530 тис. паспортів мешканцям ОРДЛО.

24 квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє жителям окупованої російськими військами частини Донбасу отримувати паспорти РФ за спрощеною процедурою. Російська влада пояснювала це тим, що наразі жителі цих територій мають документи, яких ніхто не визнає.

Кабінет міністрів України своєю чергою ухвалив рішення про визнання незаконними та недійсними паспортів.