Аварія сталася ввечері 30 серпня на вулиці Привокзальній у Кам’янці-Подільському

У суботу, 30 серпня, на нерегульованому пішохідному переході у Кам’янці-Подільському сталася ДТП. Водій буса збив на смерть 68-річну жінку. Тепер йому загрожує до восьми років тюрми. Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельниччини.

Аварія сталася 30 серпня близько 17:00 на вулиці Привокзальній у Кам’янці-Подільському. За даними слідства, 79-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter Т-4 збив пенсіонерку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм 68-річна жінка померла на місці події.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.