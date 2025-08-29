Аварія сталася 28 серпня на річці Дністер у межах села Устя Хмельницької області

У четвер, 28 серпня, на річці Дністер у Камʼянець-Подільському районі сталася ДТП за участі гідроскутера і туристичного корабля, внаслідок чого травмувалися двоє людей. Про це повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

Аварія сталася 28 серпня близько 16:30 на річці Дністер у межах села Устя Слобідсько-Кульчієвецької громади. За даними слідства, 26-річний житель Камʼянця-Подільського, керуючи гідроскутером Seadoo, врізався у туристичний корабель, що був припаркований біля пірсу.

«Внаслідок події водій гідроскутера та його 22-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували їх до Камʼянець-Подільської лікарні», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Слідство триває.