Аварія сталася вночі 29 серпня на автодорозі сполученням Хмельницький – Тернопіль

У ніч на пʼятницю, 29 серпня, поблизу села Климківці Хмельницького району сталася ДТП. Унаслідок зіткнення вантажівки з двома службовими автомобілями поліції та одним цивільним, травмувалися пʼятеро людей. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася 29 серпня близько 00:35 на автодорозі сполученням Хмельницький – Тернопіль. За даними слідства, 61-річний водій вантажівки MAN із причепом зʼїхав на узбіччя, де в цей момент поліцейські фіксували ДТП за участі автомобіля Renault Meganе.

«Службові автомобілі з увімкненими проблисковими маячками були припарковані на узбіччі дороги. Від удару легковики поліцейських у некерованому стані зіткнулися з легковиком Renault Megane. Усі три транспортні засоби отримали значні пошкодження. Також травми різного ступеня важкості отримали четверо патрульних і 44-річний водій Renault», – зазначають правоохоронці.

Наразі усі потерпілі перебувають під наглядом лікарів.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту). Водія вантажівки затримали, йому загрожує до восьми років тюрми.